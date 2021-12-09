Akıllı Tavşan Momo, AHL Park’da çocuklarla buluşacak

AHL Park Avm, TRT Çocuk’un en sevilen çizgi karakterlerinden biri olan Akıllı Tavşan Momo’yu ağırlamaya hazırlanıyor.

11-12 Aralık’ta AHL Park AVM’de çocuklarla buluşacak Akıllı Tavşan Momo’nun eğlenceli maceralarına, çocuklar da eşlik edecek. Etkinlik, tamamen ücretsiz olacak.

Ziyaretçilerine sadece alışveriş değil eğlenme fırsatı da sunan AHL Park AVM, 11-12 Aralık’ta TRT Çocuk’un sevilen çizgi karakterinden biri olan Akıllı Tavşan Momo’yu misafir edecek.

Akıllı Tavşan Momo ve arkadaşlarının Şarkılı Ormanda geçirdiği maceralar, dolu gösteriye miniklerle buluşacak.

Maceradan maceraya koşan Akıllı Tavşan Momo, AHL Park AVM’de 14:00,16:00 ve 18:00 saatlerinde üçer seans gösterimde olacak. (Haber Merkezi)