Akıncılar’dan Ersoy’a tepki

Akıncılar Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve Çorum İl Başkanı Mustafa Çağdaş, HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy’un, İslam’ı ve Müslümanları hedef alan sözlerini eleştirdi.

“Son zamanlarda İslami değerlerin hiçe sayılması, hoşgörü sınırlarını zorlamaya başlamış, tahammül kalmamıştır.” diyen Çağdaş, “HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, TBMM Genel Kurulu'nda İslam’ı ve Müslümanları hedef alan sözleriyle haddini aştı. İslam’a ve Hz. Muhammed’e iftira atma cüretinde bulundu. Kökeni bebek katili, tecavüzcü bir terör örgütüne dayanan HDP’li vekilin, miletin meclisinden, milletin değerlerine saldırması asla kabul edilemez. İslam medeniyetini, kimse batının kapitalist veya Çin’in kominist baskıcı rejimleriyle bir tutamaz. İslam; barışı, kardeşliği, insan haklarını öne çıkartan, başta kadınlar olmak üzere insanın izzetini ve onurunu her daim ön planda tutan ve tutmaya devam eden bir medeniyetin hamisidir. İslam, her daim zalimlerin karşısında durmuş, İslam’dan önceki batıl toplumlarda kız çocuklarına verilmeyen değerleri vermiş ve dahi diri diri toprağa gömülen kız çocularına yapılan zalim uygulamaları yeryüzüne getirdiği o muhteşem inkılapla son vermiştir.

Kendini bilmez terör sevici, sözüm ona milletvekili, Osmanlı’ya da dil uzatarak medeniyet edebiyatı yapmıştır. Bugün hala bir çok ülke Osmanlı sonrası çekilen çilelerin, zulümlerin gölgesinde yaşamakta, Osmanlı’nın dünyaya getirdiği o kadim medeniyetin hasretini çekmektedir. Başta Başbağlar katliamı olmak üzere sadece yoksul ve mazlum olan Anadolu halkına bir parça et götürüp yardımda bulunma gayretinde olan şehit Yasin Börü’leri katledecek, gencecik bir fidanın başını ezerek öldürecek kadar gözü dönmüş bir organizenin uzantısı olan bu vekil görünümlü teroristin, İslam medeniyeti ve Osmanlı’ya dil uzatmasına asla müsamaha gösterilmeyecektir. İslam medeniyetine, karanlıklardan aldığınız fikirlerle o kirli dilinizi uzatmak sizlerin asla haddine değildir.” (Haber Merkezi)