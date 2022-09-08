Akkent Mahallesi Muhtarlığı’ndan ayakkabı ve çanta yardımı

FATİH AKBAŞ

Akkent Mahallesi Muhtarlığı hayırseverlerin katkıları ile ihtiyaç sahibi öğrencilere ayakkabı ve çanta yardımında bulundu.

Akkent Mahallesi Muhtarı Necip Güler, 2022-2023 eğitim öğretim yılı öncesinde geçmiş yıllarda olduğu gibi hayırseverler tarafından sağlanan ayakkabı ve çanta yardımlarını ihtiyaç sahipleri ile buluşturmaya devam ettiklerini belirtti.

Necip Güler, 100 çift ayakkabı ve 50 adet çantayı okullar açılmadan önce ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırdıklarını ifade ederek, hayırseverlere teşekkür etti.