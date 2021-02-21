Akkent Mahallesi sorunların çözülmesini bekliyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, beraberinde partililerle birlikte TOKİ Akkent Mahallesi’ni ziyaret etti.

Akkent Mahallesi Muhtarı Necip Güler ile bir süre görüşerek mahallenin ve halkın sorunları hakkında bilgi alan CHP İl Başkanı Tahtasız, sorunları ilgili makamlara ileteceğini ve çözümünün takipçisi olacağını belirtti.

Tahtasız’a ziyareti sırasında; Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Belediye Meclis Üyesi Erkan Özbal ve İl Başkan Yardımcısı Duran Arslan da eşlik etti.

TOKİ konutlarından oluşan Akkent Mahallesi’nde 754 konutun inşasına başlandığını kaydeden Tahtasız, “Yaklaşık 2 bin kişinin yaşayacağı bu konutlar arasında işyeri, sosyal tesis işaretlenmemiş. Vatandaşlarımızın ileride mağdur olmaması için ticaret merkezi ve sosyal tesis alanı da işaretlenmelidir” dedi.

Tahtasız, bölgenin sorunlarını şu şekilde dile getirdi:

“Akkent Mahallesi’nin sorunlarının başında ulaşım geliyor. Otobüsler, yolcu sayısı az diye ring hattını dolaşmadan, kısa yoldan dönüyor. Bu durum otobüs bekleyen vatandaşlarımızı mağdur ediyor. Yolcu sayısına bakılmaksızın ring hattının tamamı dolaşılmalıdır. Burada 2. Cadde ile Sevgi Evleri arasında bulunan 1 km’lik yolun asfalt yapılması talep ediliyor. Binaların önlerinde geniş çaplı boşluklar var. Apartman sakinleri bu boşluklar için peyzaj çalışmasını yapamıyor. Bu çalışma Belediye tarafından yapılmalı, bölgenin yeşil dokusu artırılmalı ve daha güzel hale getirilmelidir. Akkent’te sokak hayvanları çok fazla. Sokak hayvanlarına tabi ki karşı değiliz, korumaktan, bakımını yapmaktan yanayız ancak hayvanlar sürüler halinde gezdikleri için öğrenciler korkuyor ve okula gidemiyor. Sık sık köpek ısırması vakası yaşanıyor. Sokak hayvanları için bir barınak oluşturulmalı, ıslah edilmelidir. Hayvanların gelişigüzel sokağa salınması, tehlikeli durumları da beraberinde getiriyor.

GENÇLİK MERKEZİ, ATLETİZM PİSTİ VE SPOR SALONU ATIL DURUMDA

Akkent’te yer alan gençlik merkezi, atletizm pisti ve spor salonu atıl durumda.

2 yıl önce yaptırılarak hizmete açılan gençlik merkezi, öğrenci yetersizliği ve gelenlerin az olması nedeniyle 6 aydır kapalı tutuluyor. Kapalı olunca da kuşlar çatıya yuva yapmaya başlamış, bazı yerlerde çöp birikintisi oluşmuş. Bina yeni yapılmasına rağmen boş kalınca harabe bir görünüm oluşmuş. Bu merkezlere gençlerimizin ilgisinin artırılması, cazibe merkezi haline getirilmesi gerekiyor.”

Mahalle Muhtarı Necip Güler, ziyaretlerinden ve yakın ilgilerinden dolayı CHP heyetine teşekkür etti.