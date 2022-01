Akkent Mahallesi’nde sokak köpeği tedirginliği

FATİH AKBAŞ

Akkent Mahallesi sakinleri başıboş köpekler nedeniyle tedirginler.

Vatandaşlar cadde ve sokaklarda gezen köpekler nedeniyle çocuklarını dışarıyla çıkartmadıklarını belirterek soruna çözüm bulunmasını istediler.

Çocuklarını okula ve parklara gönderirken tedirgin olduklarını vurgulayan mahalle sakinleri, “Mahallemizin her yerinde sokak köpekleri var. Her çocuk okula servis yada otomobille gidemiyor. Büyük bir çoğunluğu yürüyerek okula ulaşım sağlıyor. Sokak köpeklerinden dolayı çocuklarımızı bazen biz okula götürüyoruz bazen de kendileri gitmek zorunda kalıyor. Köpekler saldıracak diye tedirginiz. Köpeklerin çocuklara saldırdığı anlarda oluyor. Çocuklarımızın parklara oynamak için gitmelerine hatta evlerimizin önüne çıkmalarına dahi izin verirken korkuyoruz. Olabildiğince dışarıyla tek başlarına çıkmalarına izin vermemeye çalışıyoruz. Yetkililerin çocuklarımızın can güvenliğini tehlikeye düşüren sokak köpeklerine karşı önlem almasını istiyoruz.”diyerek taleplerini dile getirdiler.