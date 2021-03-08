Akkent sakinleri kalıcı çözüm istiyor

RECEP MEBET

Akkent Mahallesi TOKİ konutlarının yakınında yaşanan heyelan, yıllardır süre gelen bir ihmali de gözler önüne serdi.

Akkent Caddesi’nde 9 yıl önce başgösteren toprak kaymalarını hatırlatan mahalle sakinleri, o dönemde gazetemize yaptıkları açıklamalarla probleme dikkat çektiklerini vurguladılar.

Haber Merkezimize açıklamalarda bulunan semt sakinleri, Y Bloklar’ın çevresindeki yamaçlarda oluşan aşınmanın büyük tehlike arz ettiğini kaydettiler.

Yağışlarla birlikte gevşeyen toprak tabakalarının yer yer harekete geçtiğine işaret eden vatandaşlar, can ve mal güvenliğini tehdit eden problem karşısında yetkililerden kalıcı çözüm beklediklerini sözlerine eklediler.

Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2021, 19:47