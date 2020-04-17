Akkent'te sebze-meyve pazarı Pazar günü kurulacak

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı karar ile Akkent'te kurulan sebze-meyve pazarı Pazar günü kurulacak. Hatırlanacağı üzere Çorum'da sadece Buharaevler'de Perşembe günü, Mimar Sinan'da Cuma günü ve Bahçelievler'de Cumartesi günü olmak üzere 3 gün pazar kurulmasına izin verliyordu. Dün Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, yeni bir karar alarak pazar günü Akkent'te kurallara uymak şartıyla sebze-meyve pazarı kurulmasına karar verdi.

Toplantıda ayrıca Çorum’da hizmet veren üç noterlik dairesinin hizmet saat günlerinin koronavirüs tedbirleri kapsamında yeniden düzenlenmesi ele alındı.

Hıfzıssıhha Meclisi, şu kararları aldı:

“İlimiz merkezinde bulunan üç noterlik dairesinin her gün iki noterlik dairesi açık olacak şekilde mesai günlerinde nöbet sistemi ile 08:00-12:00 / 13:00-17:30 saatleri arasında hizmet sundukları, ancak hem noterlik dairesi içerisinde işlem gerçekleştiren kişiler arasında, hem de noterlik önünde işlem için sıra bekleyen kişiler arasında sosyal mesafelenmenin sağlanması, noterlik önünde işlem yaptırmak için bekleyen kalabalığın önlenmesi, bekleme sürelerinin kısaltılabilmesi ve seyrekleştirmenin sağlanabilmesi için ilimizdeki işlerin yoğunluğu ve gelen talepler doğrultusunda; noterlik içinde ve dışında sosyal mesafelenmeyi sağlayacak tedbirlerin alınmasına, el dezenfektanı, eldiven ve maske kullanımına devam edilmesine, nöbet sistemi ile gerçekleştirilen çalışmanın sonlandırılması ile mesai günlerinde üç noterin de hizmet vermesinin sağlanmasının tavsiye edilmesine,

“ İlimiz merkezinde Çorum Belediye Başkalığına ait park, bahçe ve meydanlarda bulunan banklar dâhil tüm oturma bölümlerinin kaldırılmasına, kaldırılması mümkün olmayanlarının ise herhangi bir tehlike oluşturmayacak şekilde kullanımının engellenmesine,

“ Coronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesi, halk sağlığının koruması amacıyla alınan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Toplantı Kararlarının uygulanmasının takibi amacıyla; gerekli kontrol ve denetimlerin görev, yetki ve sorumluluk alanları kapsamında ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile kolluk birimleri tarafından haftalık düzenli olarak yapılmasına, alınan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kararlarına uyulmadığının tespit edilmesi halinde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun ilgili maddeleri ile tespit edilen fiile bağlı olarak ayrıca herhangi bir aykırılık oluşturuyor ise diğer mevzuat kapsamında gerekli idari ve cezai işlemlerin yapılmasına,

“ İlimiz Akkent Mahallesinde gerekli tedbirler alınmak ve Hıfzıssıhha Meclisinde alınmış kararlara uymak kaydıyla pazar günleri sebze ve meyve pazarı açılmasına karar verilmiştir.” (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2020, 19:21