Akkentlilerin en büyük sıkıntısı ulaşım ve başıboş köpekler

FATİH BATTAR

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Akkent Mahalle sakinleriyle mahalle toplantısında bir araya geldi.

Akkent Kadın Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları, belediye meclis üyeleri, tüm birim müdürleri ve Akkent Mahalle Muhtarı Necip Güler ile mahalle sakinleri katıldı.

Toplantıda söz alarak bir konuşma yapan Akkent Mahallesi Muhtarı Necip Güler, mahalle olarak en büyük sıkıntılarının ulaşım ve başıboş köpekler olduğunu söyledi.

ULAŞIM HATLARIMIZ 06.25’TE BAŞLIYOR

GECE SAAT 23.00’A KADAR DEVAM EDİYOR

Mahalle halkı da Sağlık Ocağı ve Pazar yerine ulaşım konusunda sıkıntı yaşadıklarını ve başıboş köpekler yüzünden mağdur olduklarını belirtince konuya ilişkin bir açıklama yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın; “Biliyorsunuz mahallemizde İktisadi ve İdari Fakültemiz var. Üniversite öğrencilerimiz var. Haliyle gerek vatandaşlarımız açsından, gerekse öğrencilerimizin eğitim faaliyetleri sağlıklı bir şekilde devam ettirmesi açısından ulaşım hizmetlerimiz çok kıymet arz ediyor. Fakülte binamızın olduğu 2. caddede aşırı parklanma oluyordu. Burada yol bölme çalışması yaptık. Bu çalışma ile hem parklanma sorunu hem de hız sorunu çözüme kavuşturuldu. Yine 6 ve 3. caddede levhalandırma çalışması yaptık. Cadde ve sokaklarımızda; yollarımızda sağlıklı bir trafiğin devamı için levhalandırma çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 1 ve 2. caddede 5 km’lik alanda yol çizgi çalışması yaptık. ‘Önce Yaya’ kampanyası kapsamında okul önleri başta olmak üzere yayaların sık kullandığı noktalarda figür çalışmaları yaptık. Şehir merkezine ulaşım konusunda da sorunların çözümüyle ilgili kapsamlı çalışmalar yapıyoruz. Akkent Mahallemizde 2 hattımız var. 9A ve 11A hatları. Ulaşım hatlarımız gün içerisinde 06.25’te başlıyor gece saat 23’e kadar 15 dakika aralıklarla devam ediyor. Ulaşım Müdürlüğümüze gelen talepler doğrultusunda Akkent 4. Caddede bulunan virajda bir genişletme çalışması yapacağız. Bu konuyu da Fen İşleri Müdürlüğümüz takip ediyor. En kısa sürede buradaki çalışmayı tamamlayacağız.” diye konuştu

Aşgın, başıboş köpekler konusunda ise belediye olarak köpekleri kısırlaştırıp tekrar bırakmak zorunda olduklarını söyledi. Mahallenin köpekler konusunda yaşadığı sıkıntıları çok iyi bildiklerini ve bu konuda gerekli çalışmaların yapıldığını ve yapılmaya da devam edeceğini kaydeden Aşgın; “Çöp döküm alanına yakınlığı nedeniyle Akkent Mahallemizin eskiden beri gelen sokak hayvanı şikayetleri var. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz bu bölgeye özel bir ihtimam gösteriyorlar. Muhtarımızla işbirliği içinde özellikle okul çevrelerindeki kümelenmeleri bertaraf ediyorlar. Bu konuda hassasiyetimizin devam ettiğini özellikle belirtmek istiyorum.” dedi

Çorum'un tüm mahallelerine de aynı seviyede hizmet götürmenin gayreti içerisinde olduklarını ifade eden Aşgın; “Çorum'un her mahallesinde çalışmalarımız devam ediyor. Hiçbir mahalleye başka gözle bakmadık Göreve geldiğimiz günden bu yanan Halk Günleri’nde vatandaşlarla bir araya geldik ve her çarşamba 10.00 ile 12.00 arasında belediyenin kapılarının tüm vatandaşlara açtık. Seçim öncesinde her mahallede toplantı yapacağımızı söylemiştik. Göreve gelir gelmez de hemen muhtarlıklar müdürlüğümüzü kurduk. Aslında bu bizim mahallelere ne kadar çok önem verdiğimizin bir göstergesidir. Biz Çorum'da yaşayan herkesin aynı hizmeti almasını istiyor ve ona göre hareket ediyoruz. Bundan sonra da tüm hemşehrilerimizin eşit hizmet alması için çalışacağız. Biz bu şehri beraber yönetme sözü verdik ve beraber yöneteceğiz. Tüm güzelliklere hemşehrilerimizle birlikte imza atacağız" şeklinde konuştu

Göreve geldikleri 7 ayda Akkent mahallesine yapılan çalışmaları anlatan Aşgın, şunları söyledi;

2019 yılı içerisinde sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında mahallemizde 304 ailemiz gıda bankamızdan faydalandı. 1013 kişilik bir nüfusa gıda paketi gönderdik. Diğer bir hizmetimiz, ‘Hoş Geldin Bebek’ kampanyası kapsamında 55 ailemizi ziyaret ettik. Mahallemizde 17 büyüğümüzün evini temizliyoruz. Onlarca evladımıza kıyafet yardımı yaptık. Camilerimizi bayramlara, dini dünlerimize hazır hale getirmek için camilerimizin temizliğine devam ediyoruz. Yine engelli kardeşlerimize talep doğrultusunda tekerlekli sandalye yardımımıza devam ediyoruz. Akkent Mahallemizde sosyal belediyecilikle ilgili hizmetlerimiz kesintisiz sürecek.

670 TON ASFALT SERİMİ YAPTIK

Bir diğer icracı müdürlüğümüz olan aslında Belediyemizin görünen yüzü olan, Mahallemizin alt ve üst yapı hizmetlerini sürdüren Fen İşleri Müdürlüğümüzün de önemli hizmetleri var. Geçtiğimiz yıl yollarımıza, cadde ve sokaklarımıza 937, 7 ton asfalt serimi yapıldı. 401 ton da yama asfalt serimi yapıldı. Toplamda 1339, 7 ton asfalt serimi yapıldı. Bu yıl içerisinde de mahallemizde sıfır asfalt serimi, yama serimi, yeni yol çalışması sathi kaplama çalışmaları yaptık. Toplam 670 ton asfalt serimi yaptık. 3120 metrekarelik alanda sathi kaplama çalışması yaptık. 2428 metrekarelik alanda da tretuvar çalışmamız oldu. Akkent 8. Cadde, 14 – 15 – 17. Sokaklarda kilit taşı, bordür, karo gibi çalışmalar yaptık.

7 BÜYÜK PARKIMIZ VAR

Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün mahallemizde çok önemli çalışmaları var. Gerek parklar ve gerekse yeşil alanlar açısında oldukça zengin bir mahallemiz, Akkent Mahallesi. 2’si büyük olmak üzere 7 parkımız var. 30 bin metrekareyi aşkın bir park alanımız var. 21 noktada da ağaçlık alanımız ve yeşil alanımız var. 2 parkımızda yürüyüş yolu, bir parkımızda da bisiklet yolumuz var. 5 parkımızda açık hava spor aletleri var. 2 parkımızda da basketbol ve semt sahamız var.

423 BİN 156 METREKARELİK ALANDA BİTKİLENDİRME ÇALIŞMASI

Buraların bütün bakımı, teknik ekipmanların tamiri, düzenli çalışıp çalışmadığı sürekli kontrol ediliyor. Parklarımıza talep ve imkanlar ölçüsünde kameriye koyuyoruz. Mahallemizin daha yeşil bir görünüme kavuşması için ağaç dikimi, çalı dikimi, mevsimlik çiçek dikimlerimiz devam ediyor. Ekim, dikim faaliyetleri için Belediyemiz 423 bin 156 metrekarelik alanda bitkilendirme çalışması yapıyor. Mahallelerimizin temizliği, insanımıza yakışır bir temizliğe sahip olması için Temizlik İşleri Müdürlüğümüzdetaylı çalışmalar yapıyor. Sabit noktalarda 2 temizlik personelimiz haftalık plan ve program doğrultusunda sürekli görev yapıyor. İhtiyaç olması durumunda da tırpan ve temizlik işlerini yapıyoruz. Haftada bir gün vektörel mücadele, pazartesi ve Perşembe, Salı ve Cuma günleri de atık toplama çalışması yapıyoruz. Mobil ekiplerimiz gereken ani temizlik ihtiyaçlarında devreye giriyor. Büyük hacimli atıklar ve tadilattan kaynaklı moloz atıkları tespit edildiğinde mobil ekiplerimiz acilen devreye gidiyor ve temizlik çalışmasını tamamlıyorlar. Burunçiftlik Kavşağı ve Sevgi Evleri arasında gece vardiyasında görev yapan arkadaşlarımız yol süpürme araçları ile temizlik çalışması yapıyoruz. Konteynırların yıkanması, Pazar alanının temizliği de rutin olarak yaptığımız diğer çalışmalar… Mahallemiz toplam 187 konteynır var ve burada biriken atıklar da sürekli olarak alınıyor ve katı atık tesisimize gönderiliyor.

490 METRE YENİ İÇMESUYU HATTI YAPILDI

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğümüz, Akkent Mahallemizde belirlediğimiz program dahilinde yapılan alt yapı çalışmalarını da sizle paylaşmak istiyorum. İçme suyu hatlarıyla alakalı 490 metre yeni içmesuyu hattı yapıldı. Akkent mahallesinde su kayıp kaçak tespiti çalışmalarımız periyodik olarak kontrol ediliyor. Kaçağın olduğu hatların tamiratı Su teknisyenliği ekiplerimizce 7/24 yapılıyor.

1095 METRE YENİ KANALİZASYON HATTI YAPTIK

Akkent 3. Caddede arızalı kanalizasyon hattı belirlenerek hattın çalışmayan kısmı açıldı, tamiri yapıldı. 1095 metre yeni Kanalizasyon hattı yaptık. Kanalizasyon hattı baca kapaklarının kenarlarında oluşan deformasyonların tamiratı ekiplerimiz tarafından yapılmaktadır.Kanal kokusu şikâyetleri geliyordu. Bununla ilgili de kanalların geçtiği belirli noktalarda bacanın içine koku giderici filtreler takılmıştır. Yeni bir mahalle olduğu için alt yapı ekonomik ömrünü doldurmadığından herhangi bir çalışma yapılamamaktadır. İhtiyaç halinde altyapı çalışması belediyemiz tarafından yapılıyor.

AKKENT CAMİİ’NDE SONA DOĞRU

Belediyemizin yapısal projelerini tamamlayan, kontrol eden birimimiz Etüt Proje Müdürlüğü. Yapımı devam eden 720 kişi kapasiteli AKKENT Camii inşaatımızda artık sona yaklaştık. Ekim sonu itibarıyla tamamlanması gereken inşaatta yüklenici firma 60 gün ek süre istedi. Bakanlığın olumlu görüşü alınarak bu süre de tamamlandığında camimizi inşallah hizmete açacağız.Tabii 96 cemaat kapasiteli prefabrik mescidimiz de hizmet vermeye devam edecek.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın konuşmasının ardından ise Akkent Mahalle sakinleri söz alarak mahallelerinde yaşadıkları sıkıntılardan ve isteklerinden bahsettiler. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın vatandaşlardan gelen taleplerin toplantıda hazır bulunan birim müdürleri tarafından not alındığını ve kısa süre içerisinde çözümü için çalışacaklarını belirtti. Aşgın toplantıların alfabetik sıraya göre devam edeceğini belirtti.