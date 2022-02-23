Çorum Belediyesi, Akkent Mahallesi’ne şehir manzaralı kafeterya inşa ediyor. Yaz dönemine kadar faaliyete geçmesi planlanan kafeteryada vatandaşlar, şehir manzarası eşliğinde çaylarını yudumlayabilecek.

Kafeterya inşaatında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Akkent’te bu yaz bambaşka olacak” dedi.

Akkent Mahallesi’nin, şehri tepeden gören, konum itibariyle çok güzel bir mahalle olduğunu belirten Başkan Aşgın, “Mahalle sakinlerimizin talepleri doğrultusunda, hemşehrilerimizin oturup muhabbet edecekleri ve çay-kahve içebilecekleri bir kafeterya yapıyoruz. Akkent’in en güzel konumuna inşa ettiğimiz kafeteryanın önemli bir kısmını tamamladık. Kafeteryanın önüne de kış bahçesi inşa edeceğiz. Kafeteryası, lavaboları ve çocuk oyun grupları ile birlikte güzel bir tesisi Çorum’a kazandırmış olacağız. Çorum’a hakim bir noktada, şehri izleyebileceğimiz kafeteryamız bu yaz hizmete açılacak. Hemşehrilerimize hayırlı olsun.” dedi. (Haber Merkezi)