‘Akşemseddin Camii’nin manzarasını bozuyor’

RECEP MEBET

Çorum’un simgeleri arasında yerini alan Akşemseddin Camii’nin zemin katında hizmete açılan market şubesinin ibadethanenin manzarasını bozduğu bildirildi.

Haber Merkezimizi arayarak konuyla ilgili şikâyetlerini dile getiren vatandaşlar, “Market bölümündeki renkli dış cephe camları ve avlu korkuluklarına asılan afişler, Akşemseddin Camii’ne yakışmıyor” eleştirisinde bulundular.

Marketin dış cephesinin, caminin estetik görünümüne uygun bir şekilde düzenlenmesinin faydalı olacağını savunan vatandaşlar, levha ve benzeri unsurların da mevcut dokuyu bozmayacak şekilde olması gerektiğini kaydettiler.

‘BU GARABETE SON VERİLMELİ’

Tarihi ve mimari özellikleriyle ön plana çıkan yapıların çevresindeki işletmelerin, pek çok şehirde estetik dokuya uygun şekilde düzenlendiğini hatırlatan vatandaşlar, “Şehrimizin sembolleri arasında yerini alan Akşemseddin Camii’nin altında yaşanan bu garabete bir an önce son verilmeli” çağrısında bulundular.

Mevcut görüntünün duyarlılık sahibi herkesi üzdüğünü anlatan vatandaşlar, yetkililerden acil çözüm beklediklerini sözlerine eklediler.