‘Akşemseddin Çevreyolu bağlantısı hızlandırılmalı’

MURAT ÇETİN

Ulukavak Mahallesi Yaşatma Dayanışma Derneği Başkanı İlhan Kılıç, Akşemseddin Caddesi ve Çevre Yolu’nun kesiştiği kavşağın hızlandırılması gerektiğini söyledi.

Çevre yolu üzerinde yer alacak yeni kavşak çalışması ile ilgili siyasilerden destek beklediklerini aktaran İlhan Kılıç, bölgede yaşanan sıkışıklık ve risklerin azaltılması adına yeni kavşağın alt geçit halinde inşa edilerek, Çorum’un ve bölge trafiğinin hizmetine sunulmasını beklediklerini söyledi.

Gazetemizi ziyaret ederek konuyla ilgili talep ve beklentileri anlatan İlhan Kılıç, mevcut güzergahta kullanılan İlim Yayma Kavşağı’nın pazartesi pazarının da varlığında büyük bir yoğunluğa ve riske sahne olduğunu, yeni yapılacak kavşakla birlikte mevcut kavşağın ve Osmancık Köprüsü’nün de rahatlayacağını sözlerine ekledi.

Dernek Başkanı Kılıç, şunları söyledi, “İlgili kavşağın Karayolları’na kalan kısmının projelendirilmesi ve inşası için gereken girişimlerin yapılmasını bekliyoruz. Yapılacak çalışmaların Çorumumuz’a ve mahallemize önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Karayolları’nın sorumluluğunda olan kısmın halledilmesiyle birlikte, belediyemiz de kendi sorumluluk alanındaki işlemleri tamamlar ve yol bağlantısı bir an önce sağlanmış olur. Alt geçit aracılığı ile yeni yola bağlanacak olan kısımla birlikte trafik yükünün dağılacağına, Osmancık Caddesi üzerindeki üst geçitte yaşanan yoğunluk ve risklerin azalacağına inanıyoruz.”

Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2021, 18:21