Akşemseddin dualarla İstanbul’a uğurlandı

Çorum'un İskilip ilçesinde İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Fatih Sultan Mehmet Han'ın hocası Akşemseddin'in İstanbul'a dualarla uğurlandı.

15 Temmuz Milli İrade Meydanı’ndaki yürüyüş ile başlayan programda Akşemseddin’in veda konuşması, İskilip halkıyla vedalaşması atına binerek fetih hazırlıkları için İstanbul' a doğru yola çıkması temsili olarak canlandırıldı.

Akşemseddin Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen ve vatandaşlarında yoğun ilgi gösterdiği programa İskilip Kaymakam Vekili Oğuzhan Ocak, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Suakıtıcı ve protokol üyeleri katıldı.

Mehter gösterisi ve duanın ardından Akşemseddin İstanbul’a uğurlandı.

(İHA)