Akşemseddin’de Kur’an ziyafeti

Çorum Belediyesi’nin, Kadir Gecesi’ni Ramazan ayının ruhuna uygun bir iklimde ifa edilmesi için düzenlediği etkinlikler kapsamında Akşemseddin Camii’nde Çorum’un değerli hafızları ve hocaları Kur’an-ı Kerim ziyafeti sunacak.

Kadir Gecesi’nin Kur’an-ı Kerim’de bildirildiği üzere bin aydan daha hayırlı olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “Kur’an-ı Kerim’de ve hadisi şeriflerde bildirildiği üzere Müslümanlar için son derece önemli bir gece olan Kadir Gecesi’ni biz de Kuran-ı Kerim okuyarak ve dinleyerek geçirelim istedik. Kıraatleriyle gönüllerimize dokunacak olan Çorumlu hafızlarımız Hafız Sefa Kırcı, Hafız Tayyib Hoş, Ferhat Turhanoğlu, Hafız Numan Akbaş, Hafız Adem Kemaneci hocalarımız 31 Mayıs Cuma günü icra edeceğimiz Kadir Gecesi vesilesiyle Akşemseddin Camii’nde bizlere Kuran ziyafeti sunacaklar. Tüm Çorumlu hemşehrilerimizi bu ziyafete ortak olmaya davet ediyorum” dedi.

Aşgın, Kadir Gecesi’nin İslam âleminin birliğine, beraberliğine ve kardeşliğine katkı sağlamasını diledi. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2019, 18:38