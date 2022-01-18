Aktaş’tan o sözlere kınama

Alperen Ocakları Çorum İl Başkanı İnan Aktaş, ‘Şahane bir şey yaşamak’ adlı şarkısında Hz. Adem ile Hz. Havva’ya cahil yakıştırması yapan Sezen Aksu’yu kınadı.

Halkın tepkisini çeken sözlere karşı Sezen Aksu’yu savunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı suçlayan Aktaş, “Her seçim Müslümanların dini değerleriyle reklam yapanlar maalesef ikiyüzlülüklerini göstermişlerdir. Yarın Müslümanlardan oy isteyecek olan bu zavallılar, bu milletin karşısına nasıl çıkacaktır? Sanatçılıktaki kepazeliğinizin, siyasetteki samimiyetsizliğinizin farkındayız. Sanatçı bozuntusu bu kadını esefle kınıyoruz.” dedi. (Haber Merkezi)