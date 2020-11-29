Alaattin Boz son yolculuğuna uğurlandı

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İnoksan Çorum bayii Ateş Endüstriyel Mutfak çalışanlarından Alaattin Boz (62) vefat etti.

Ömerbey Köyü’nden Hasan, Battal, Emine ve Nejla Boz’un kardeşi, Elmas Boz’un eşi, Burcu ve Murat Boz’un babası Alaattin Boz, geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.

Metropol Alışveriş Merkezi, Bahçeli Gıda, Hitit Gıda Çorum’un önde gelen firmalarında uzun süre görev yapan Boz’un vefatı, ailesi ve tüm sevenlerini hüzne boğdu.

Merhumun cenazesi önceki gün kılınan cenaze namazının ardından Ömerbey Köyü’nde toprağa verildi. Cenaze namazına CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

HAKİMİYET, Alaattin Boz’a Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler.