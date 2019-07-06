Alaca Belediyesi’nden ücretsiz cenaze hizmeti

Alaca Belediyesinin cenaze hizmetlerini ücretsiz vermeye başladığı bildirildi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, yaptığı yazılı açıklamada, seçim öncesi verdiği vaatlerden birinin ücretsiz cenaze hizmeti olduğunu aktardı.



Belediye olarak cenaze yıkama ve kefenleme hizmetleri ile Türkiye'nin hangi noktasına olursa olsun cenaze nakil hizmetini ücretsiz verdiklerini anlatan Şaltu, "Alaca’da cenaze hizmetlerinden hiçbir ücret almıyoruz. Belediye bünyesinde bir erkek, bir de kadın din görevlimiz bulunmaktadır. Seçim öncesi verdiğimiz vaatlerden bir tanesini daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.