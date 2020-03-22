Alaca'da 3 yeni vaka daha!

Osmancık ve Alaca'dan gelen iki pozitif vakaya Alaca'dan gelen 3 yeni vaka daha eklendi. Böylelikle Çorum'da tespit edilen pozitif korona vaka sayısı 5'e yükseldi.

Akşam saatlerinde Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen şüpheli vakalara yapılan testte sonucun pozitif çıkmasıyla birlikte, hastalar korona alanında tedaviye alındı.

Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2020, 21:48