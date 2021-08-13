Alaca'da feci kaza: 1 ölü, 9 yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Alaca'da feci kaza: 1 ölü, 9 yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Aziz Öcalan'ın (55) kullandığı 66 FK 871 plakalı otomobil ile Mustafa Ö'nün kullandığı 34 KZA 34 plakalı otomobil, Alaca-Tokat kara yolu Sancı köyü yakınlarında çarpıştı.

Sürücü Öcalan olay yerinde hayatını kaybetti, diğer aracın sürücüsü ile araçlardaki 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca ve Yozgat'ın Aydıncık ilçesindeki hastanelere nakledildi.

(AA)

Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2021, 16:57
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