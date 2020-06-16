Alaca İHO Arakan’da su kuyusu açtı

Alaca İmam Hatip Ortaokulu, öğrenci, öğretmen ve velilerin katkısıyla Arakan’da su kuyusu açtı.

Alaca İHO Arakan’da su kuyusu açtı

M.BURAK YALÇIN

Alaca İmam Hatip Ortaokulu, öğrenci, öğretmen ve velilerin katkısıyla Arakan’da su kuyusu açtı.

Alaca İHO yönetimi iyilik, dayanışma, yardımlaşma ve paylaşma bilincinin oluşturulması için İnşirah Sosyal Yardımlaşma Derneği organizasyonu ile okulun öğrenci, veli ve öğretmenlerinin yardımlarıyla Arakanlı müslümanlar için su kuyusu açtırdıklarını ifade ettiler.

Daha önce de Arakan’da yemek veren ve Suriye’de Türkmen şehit çocuklara giyim ve gıda yardımı yapan Alaca İmam Hatip Ortaokulu, pandemi süreci bittikten sonra da Türkmen şehit çocuklarını Çorum ve Alaca’da ağırlayacaklarını söylediler.

(Haber Merkezi)

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Vatandaş
Vatandaş - 2 saat Önce

Allah razı olsun Rabbim yaptığınız hizmetleri kabül etsin inşAllah

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