Alaca TMO’da nohut gerginliği

EROL TAŞKAN-HİKMET ÖZDEMİR

Alaca Toprak Mahsulleri Ofisi’ne nohut teslim etmek için gelen üreteciler, nohuttaki nem oranının yüksekliği nedeniyle ürünlerini teslim edemedi.

Aşırı yağışların neden olduğu nem yüksekliği nohut üreticilerini olumsuz etkiledi. Ürünlerindeki nemin kriterleri aştığı yönünde bilgi alan üreticilerin itirazı üzerine TMO’ya polis ekipleri geldi. Yaşanan kısa tartışmadan sonra, bekleyişlerini sürdüren çiftçiler, sorunlarının çözümü için nem kriterinin yükseltilmesini talep etti.

TMO yetkilileri, bu tür bir alım konusunda yetkilerinin olmadığını belirterek, bu konuya bakanlık ya da genel müdürlüğün yetkili olduğunu ifade ettiler.

Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2019, 13:14