Alanya Belediye Başkanlığından iş merkezi yapım ve işletme ihalesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Alanya Belediye Başkanlığı, Mahmutlar mahallesindeki 4.833,88 m² arsa üzerinde iş merkezi inşa edilmesi ve 10 yıl süre ile işletilmesi işini, 2886 Sayılı Kanunun 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile ihale edecek.

İhaleye konu projenin yatırım maliyeti KDV hariç tahmini olarak 92.684.663,24 Türk Lirasıdır. İhale şartnamesi, 1.000 Türk Lirası karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden temin edilebilir.

İhale, Alanya Belediye Başkanlığı Encümeni Toplantı Salonunda 12 Mayıs 2022 tarihinde saat 11:00’de İhale Komisyonu tarafından yapılacak. Yatırım konusu inşaatın tamamlanma süresi İhale konusu yatırımın yer teslim tarihinden itibaren, inşaat ruhsatının alınması da dahil 12 aydır.

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