Alapala’ya iki yeni uluslararası ödül

Gıda teknolojileri alanında Türkiye’nin lider kuruluşlarından Alapala, son dönemde aldığı tasarım ve inovasyon ödülleri ile global ölçekteki başarısını taçlandırmaya devam ediyor.

2015’den bu yana Grapas, Good Design ve Red Dot komiteleri tarafından makineleri birçok kez ödüle layık görülen Alapala’nın, son olarak yeni tasarımlı vals makinesi 2022 yılında German Design Awards tarafından endüstriyel tasarım kategorisinde ödüllendirildi. Dünyaca ünlü endüstriyel tasarımcı ITALDESIGN ile Alapala Ar-Ge ekibinin ortak çalışmaları sonucu geliştirilen yeni Similago II vals makinesi yenilikçi tasarım ve teknolojisi ile öne çıkıyor.

İkinci bir ödül ise Alapala’nın global iş ortağı Japon Satake Corporation ile ortak Ar-Ge çalışmaları kapsamında geliştirdiği vals ve irmik sasörü makinelerine verildi. Gelişmiş bir sensör teknolojisine sahip olan bu makinelerin sunduğu dijital çözümler German Innovation Awards tarafından 2021 yılında ödüle layık görüldü. Alapala’nın sensör teknolojisi daha yüksek bir operasyonel güvenlik ve tutarlılık sağlamanın yanı sıra, çalışma verilerinin kayıt altına alınması ile yakın gelecekteki karanlık fabrikaların temellerini oluşturacak verilerin toplanmasına da olanak sağlıyor.

Alapala Holding CEO’su Görkem Alapala yaptığı açıklamada, “Önümüzdeki dönemde endüstride dijital dönüşüm kapsamında, müşterilerimize rekabet avantajı sunacağına inandığımız yepyeni inovatif çözümler oluşturmaya odaklanacağız” dedi. (Haber Merkezi)