ALC Egzoz Sanayi Sitesi’nde hizmette

M.BURAK YALÇIN

Murat Alaca’nın sahibi olduğu ALC Egzoz, Sanayi Sitesi 10. Cadde Numara 9’da hizmete başladı.

ALC Egzoz, babadan oğula sektörde 34 yıllık tecrübe ile Sanayi Sitesi’nde kamyon, tır, kamyonet, transit araçlar ve tüm binek otomobillere egzoz değişimi, bakımı, onarımının yanısıra toptan malzeme satışı hizmeti veriyor.

Krom paslanmaz egzoz uçları, konnektör, partikül, sipralli sipralsiz her araca uygun boğaz boruları, hedırs performans ve kumandalı vareks ürün çeşitleri ile müşterilerine hizmet veriyor.

Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2022, 18:54