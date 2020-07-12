Aldığı destekle işletmesini AB standartlarına yükseltti

Akerk Tarım Hayvancılık yetkilisi Çorumlu girişimci Veteriner Hekim Mehmet Atıf Aktop, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan (TKDK) aldığı destekle Altınbaş Köyü’ndeki tesisini modernize etti.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin eş finansmanı ile uygulanan IPARD Programından istifade eden yatırımcıların arasına katılmaktan ve aldığı destekle işletmesini hem ulusal standartlara hem de AB standartlarına yükseltmekten mutluluk duyduğunu belirten Veteriner Hekim Aktop, yatırımı hakkında şu bilgileri verdi;

‘BU DESTEKLE HAYVAN REFAHINI ARTIRDIK, İŞLETMEMİZİ DAHA GÜVENLİ HALE GETİRDİK’

“Akerk Tarım ve Hayvancılık şirketimiz, kayınbiraderim Halil Erkan, eşim Canan Aktop ve benim ortak olduğum bir aile şirketidir. Hayvancılık tesisimizi daha modern bir hale getirmeye yönelik düşüncelerimiz vardı. TKDK'nın desteği bize can suyu oldu. Projemizle ahır binamızda hayvan refahına yönelik tadilat yaptık. Gübre çukurumuzu standartlara yükselttik. Çevre duvarı ve düzenlemesi ile işletmemizi daha güvenli ve güzel hale getirdik. Aldığımız makine ekipmanlarla da hem işlerimizi kolaylaştırdık hem de hayvanlarımızın refah düzeyini artırmış olduk. Tüm bu işler için 750 bin liralık yatırım yaptık. Devletimiz, TKDK aracılığıyla yaklaşık 400 bin liralık kısmını hibe olarak ödedi.

‘HAYVAN REFAHI SÜT VERİMİNİ ARTIRDI’

42 adedi sağmal olmak üzere 90 adet hayvanla faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz işletmemizde, önceden günlük 500-600 litre süt üretimimiz vardı. Şimdi bu modern şartlar altında süt üretimimiz 750-800 litreye çıktı. Bu artışın şuan ki tek nedeni hayvan refahının artmasıdır. Bunu bizzat yaşayarak gözlemledik. Hedefimiz uygulayacağımız besleme yöntemindeki değişikliklerle yakın zamanda 1 ton günlük süt üretim kapasitesinin üzerine çıkmak ve ilerleyen dönemde hastalıktan ari işletme sertifikası almak. TKDK aracılığıyla tesisimizi AB standartlarına yükseltmemizi sağlayan Devletimize, daha sağlıklı ve daha çok üretim yaparak bu hibenin karşılığını vermeye gayret göstereceğiz. IPARD hibesinden faydalanmamızda yardım ve desteklerini esirgemeyen Valimiz Sayın Mustafa Çiftçi'ye ve TKDK çalışanlarına ne kadar teşekkür etsek azdır.”