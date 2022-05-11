FATİH BATTAR

Seçim Kurulu’ndan mazbatasını alan ÇESOB Başkanı Gür, seçim öncesi kamuoyunda çıkan '22 bin lira maaş alıyor’ şeklinde çıkan haberlere ilişkin bir açıklama yaparak; “‘Aldığımız ücret 22 bin değil, iki asgari ücret. Birlik olarak her türlü hesabı vermeye hazırız. İstenildiğinde bakanlık nezdinde, istenildiğinde denetleme kurulu huzurunda denetime her zaman açığız.” dedi

8 Mayıs’ta gerçekleştirilen Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB)’un Olağan Genel Kurulu’nda yeniden birlik başkanlığına seçilen rek, güven tazeleyen Recep Gür, Seçim Kurulu’ndan mazbatasını alarak, Çorumlu esnaf ve sanatkarlara yeni dönemde yapacağı hizmetler için kolları sıvadı.

Beraberinde ÇESOB Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyelerinin yanı sıra il ve ilçe esnaf odası başkanları, oda yöneticileri, Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi yönetici ve personelleri, Birlik personelleri ve çok sayıda esnaf ve sanatkar ile birlikte Seçim Kurulu'na giden Gür, mazbatasını aldıktan sonra yaptığı açıklamada, tüm oda başkanları ile birlikte Çorumlu esnaf ve sanatkarlara hizmet için çalışacaklarını söyledi.

Desteklerinden dolayı herkese teşekkür eden Recep Gür, “8 Mayıs’ta yaptığımız Olağan Genel Kurulumuzda oda başkanları ve oda yöneticilerinin büyük bir çoğunluğunun oyunu alarak yeniden Birlik Başkanlığına seçildim. Bu süreçte şahsıma oy veren vermeyen tüm oda temsilcilerine teşekkür ediyorum. Bizler 40 oda olarak 20 bine yakın esnaf ve sanatkarlarımıza hizmetin en güzelini sunmak için gayret göstereceğiz. Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın” dedi.

Vali Mustafa Çiftçi ve Emniyet Müdürü Mehmet Gülser nezdinde de tüm emniyet mensuplarına ayrıca teşekkür eden Gür, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a da her zaman esnaf ve sanatkarların yanında olduğu için minnettar olduklarını söyledi.

Mazbata törenin ardından ÇESOB Başkanı Recep Gür ve beraberindekiler Birlik binasına geçerek dualar eşliğinde kurban kestiler. “Bismillah” diyerek görevine başlayan Gür, daha sonra mazbata törenine katılanlarla birlikte Birlik binası önünde toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

