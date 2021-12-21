Aldıkları destekle hem üretime hem de istihdama katkı sağladılar

FATİH BATTAR

Çorum’da 2020 yılında başlatılan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Uygulamaları (SOGEP) programı kapsamında Çorum Valiliğince hazırlanan ‘Güçlenen Kooperatifler Güçlü Kadınlar’ projesi kapsamında 7 kadın kooperatifi 2 milyon 443 bin lira destek alarak, hem üretime hem de istihdama destek sağladı.

21 Aralık Dünya Kooperatfiçilik günü kapsamında Çorum genelinde kurulan 7 kadın kooperatifinin pazarlama süreçlerinin tek çatı altında organize edilerek kadın üretiminin ve girişiminin güçlendirildiği bir model oluşturulması amacıyla başlatılan ‘Güçlenen Kooperatifler Güçlü Kadınlar’ projesinin kapanış programı düzenlendi.

Toplantıya Vali Mustafa Çiftçi, Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, Çorum eski Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, OKA Genel Sekreteri Ethem Şahin, kurum müdürleri, STK temsilcileri, kooperatif başkanları ve kadın girişimciler katıldı.

Güçlenen Kooperatifler Güçlü Kadınlar’ projesinin kapanış programında konuşan Vali Mustafa Çiftçi toplam 2 milyon 443 bin liralık proje ile Çorum’da 7 kadın kooperatifin üretim alt yapılarının güçlendirilerek üretim kapasitelerinin artırılmasını sağlamak üzere ihtiyaç duyulan makine ekipmanlarının alımlarının sağladığını söyledi.

2020 yılında başlayan proje sürecinde Çorum’da 7 tane olan kooperatif sayısının proje ile birlikte 14’e kadar yükseldiğini aktaran Çiftçi, 18 ayda tamamlanması planlanan projenin ortak ve iştirakçi olan kurumlarda görev alan personelin projenin kapsam ve amacına uygun olarak yüksek bir özveriyle görev yapmasıyla 14 ayda tamamlandığını, projeyle Çorum’da faaliyet gösteren kadın kooperatiflerinden önemli bir kısmının kurumsal kapasitelerinin yükseltildiğini, buna ilave olarak kooperatif işletmelerinin doğru yapılandırılmaları halinde piyasada rekabet edebilir seviyeye gelerek katma değer yaratacaklarına inandığını, bunun somut örneklerle görüldüğünü ifade ederek, projede görev alan tüm personele ve kadın kooperatifleri üyelerine teşekkür etti.

Proje ile ayrıca kooperatiflerin sorunlarına yönelik çalıştaylar düzenlendiğini belirten Çiftçi; “Kooperatiflerin üretimden pazarlama süreçlerine ilişkin üretim, planlama, finans ve pazarlama eğitimleri verişmiştir. İl genelinde kadın kooperatifleri arasındaki iletişim ağı güçlendirilmiş, kooperatiflerin pazarlama süreçleri düzenlenmiş ve sıcak satışın yanı sıra digital ortamda satış yapmalarına yönelik çalışmalar yapılmıştır.” dedi

Çorum Belediyesi olarak girişimci kadınlar için bir proje başlattıklarını anlatan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın; “Güçlü kadın güçlü aile, güçlü aile güçlü toplum, güçlü toplum güçlü millet ve devlet demektir. Biz de Çorum Belediyesi olarak üretici, girişimci kadınlarımız için bir proje başlattık. Hanımefendilerin ürettikleri ürünleri satabilecekleri bir satış yeri hazırladık. Kadınlarımızın en önemli sorunu pazarlama idi. Biz Hanımeli Yöresel markasını tescil ettik. Şehrin 3 önemli noktasında Hanımeli Yöresel Satış Yerleri açtık. Dördüncü Hanımeli Yöresel Satış Yeri açacağımızın müjdesini de buradan veriyorum. Saat Kulesi’nin dibinde Veli Paşa Han’ın içinde hanımlarımıza satış yapabilecekleri bir yer ayırdık. Önümüzdeki günlerde açılışını yapacağız. Bütün kooperatiflerimize hayırlı olsun.” şeklinde konuştu

AK Parti Çorum eski Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt ise konuşmasında üretime dikkat çekerek; “Biz kadınlar herşeyi yapabiliriz ama erkeklerin ve kamunun desteğine her zaman ihtiyacımız var. Bizim her zaman üreten bir toplum olmalıyız. Ekonominin önemini hergün daha iyi anlıyoruz. Bu yüzden üreten bir topluma ihtiyacımız var. Çorum’da üreten kadın kooperatiflerimizle gurur duyuyorum. Bakanlığımızdan yeni bir proje daha geçti. Bu da kadınlarımızın kooperatifçilik eliyle güçlendirilmesi. Projede Çorum’da var. Çorum’daki kadın girişimcilerimiz bu projeden faydalanabilecek.” ifadelerini kullandı