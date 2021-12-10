Aldıkları destekle kapasitelerini 2 katına çıkardılar

Çorum’un Osmancık ilçesinde yaşayan ve süt toplama faaliyeti üzerine çalışan Çetin Şafak Ltd. Şti. sahibi Sevinç ve Hasan Aksoy çifti, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından desteklenen 472 bin lira yatırım tutarındaki projeleri için 152 bin lira hibe aldı.

Şirketin müdürlük görevini yürüten Sevinç Aksoy, süt toplama işine yönelik girişimleri ve gerçekleştirdikleri projeleri hakkında şu bilgileri verdi:

“Ankara’da market işletmeciliği yaparken 1996 yılında memleketimiz Osmancık’a dönme kararı aldık. 20büyükbaşlık süt üretim çiftliği kurarak süt üretmeye başladık. 1998 yılından itibaren ise kurduğumuz işletme ile süt toplamaya ve hayvan yemi satışı yapmaya başladık.“

SÜT TOPLAMA VE DEPOLAMA KAPASİTEMİZ İKİ KATINA ÇIKTI

“Süt toplama merkezimizin süt soğutma ve depolama kapasitesi 8 tondur. Geçen seneye kadar bir aracımız ve 1,5 tonluk toplama tankımızla topladığımız sütü 2 günde bir anlaştığımız süt işleme firmasına gönderiyorduk. Yani soğutma ve depolama kapasitemizin ancak 3’te 1’ini kullanabiliyorduk. Kapasite artışı için yeni araç ve toplama tanklarına ihtiyacımız vardı.

Desteklerden TKDK Çorum İl Koordinatörlüğünde görevli uzman personelin işletmemizi ziyareti sırasında haberdar olduk. Anlatılan destekleri dinleyince proje sunmaya karar verdik.Projemizle eski ve masrafa düşmüş aracımızı satarak yerine ÖTV ve KDV muafiyetiyle birlikte 2 adet süt taşıma aracı ve üzerlerine entegre2 adet araç üstü süt taşıma tankı aldık. Süt toplama kapasitemiz bir anda 4 tona yükseldi. Bugün 7 köyden günde 3 ton süt toplayarak süt toplama ve depolama kapasitemizi iki katına çıkardık. Biz bu kapasitelerimizi yüzde 100 kapasiteye çıkarmak için çaba sarf ediyoruz.”

SÜT ÜRETİCİLERİMİZE VE YATIRIMIMIZA DESTEK OLAN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUZ

“Bundan sonra da işlerimizi büyütmek için yeni proje çağrılarını dikkatle takip edeceğiz. Ürettikleri sütü bize vererek işlerimizi büyütmemize vesile olan saygıdeğer süt üreticilerimize çok teşekkür ediyoruz. Onlara güvenerek çıktığımız bu yolda, elde ettiğimiz bir başarı varsa, en büyük paya sahip olduklarını belirtmek isteriz. Ayrıca, bu yatırımımızın hayat bulmasında desteklerini esirgemeyen ilimiz kamu kurumlarına, projemizde bizi cesaretlendiren ve her safhasında yanımızda olan TKDK yönetici ve çalışanlarına da teşekkürü bir borç biliyoruz.”