FATİH BATTAR

Ankara’da yaşayan Çorumlu Şakir Aslanbuğa, aleminyum zehirlenmesinden hayatını kaybetti.

İddialara göre ağır metal zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılan Şakir Aslanbuğa, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşam savaşını kaybetti.

Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Tuğlu köyü nüfusuna kayıtlı olan Aslanbuğa’nın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Merhumun cenazesi bugün Ankara’da kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

HAKİMİYET, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2021, 16:24