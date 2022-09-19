Aleyna Tilki'nin yerine Kıraç geliyor

M.BURAK YALÇIN
Osmancık Belediyesi tarafından düzenlenen Pırlanta Pirinç Festivali kapsamında konseri iptal edilen Aleyna Tilki'nin yerine ünlü sanatçı Kıraç sahne alacak.
Aleyna Tilki'nin paylaşımının ardından Osmancık Belediyesi, festival kapsamında düzenlenecek konseri iptal etmişti.
Osmancık Belediyesi resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Aleyna Tilki'nin yerine Kıraç'ın geleceği belirtildi.
Kıraç, festival kapsamında 24 Eylül Cumartesi günü Osmancık Kapalı Pazar Alanı’nda hayranlarıyla buluşacak.