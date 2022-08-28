Aleyna Tilki’ye bir tepki de Yeniden Refah’tan!

Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanı Yakup Taş, Osmancık Pirinç Festivali’nde konser vereceği açıklanan Aleyna Tilki’nin davet edilmesine tepki gösterdi.

Taş, Cumhur ittifakını oluşturan AK Parti ve MHP’yi eleştirerek, “Vatandaşın payına yokluk ve sefalet düşerken bazı imtiyazlı grupların payına israf ve şatafat düşüyor.” dedi.

Diyanet Sen Çorum Şube Başkanı İsmail Şanal’ın Aleyna Tilki konseri iptal edilsin açıklamasını desteklediklerini aktaran Yakup Taş, açıklamasında şunları söyledi, “Görünen köy kılavuz istemez, değerli hemşerilerim. İlimizde aynı zihniyeti paylaşan siyasi partilerin vatandaşın derdine derman olamayacağı açıktır. Vatandaşın payına yokluk ve sefalet düşerken bazı imtiyazlı grupların payına israf ve şatafat düşüyor.

Bugün çeltik üretiminde Çorum'un incisi olan Osmancık ilçemizde pirinç festivali için iktidar ve küçük ortağının tek projesi konserdir. Ürünün uluslararası piyasada tanıtımını sağlayacak bir fuardan ziyade birçok tartışma ile gündemde kalan bir şarkıcıya konser verdirmektir. Çiftçimizin payına çalışıp üretmek, alın teri ve çile düşerken iktidar kanadının payına şatafat ve lüks düşmektedir. Üretimin desteklenmesi ve pazarın genişletilmesi yönünde bir atılım beklenirken kendi küçük lale devirlerinde konserlerle halkın ağzına bal çaldığını bilen bir yapı ile karşı karşıyayız. Çorum Diyanet-Sen İl Başkanlığı'nın düzenlenecek olan konserin gereksizliği noktasındaki açıklamalarına destek verdiğimizi ve bu haksız kazanç aktarımının karşısında olduğumuzu da halkımıza bildirmek isteriz. İktidar ve küçük ortağına buradan sesleniyoruz. Bu halkın ağzına bal çalıp kavanozuyla belirli bir kesimi finanse ettiğiniz yeter. Ya o kavanoz kırılacak ya da halkın hizmetine sunulacak. Onlarca sorun gündemde iken bu halkın vergilerinin israf edilmesine göz yummadık yummayacağız. Kamuoyuna duyurulur.”



Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2022, 17:31