Ali Alakoç emekli oldu

RECEP MEBET

Çorum Belediyesi eski Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Ali Alakoç emekliye ayrıldı.

1992 yılından bu yana Çorum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Basın ve Halkla İlişkiler, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nde görev yapan Ali Alakoç, kamudaki çalışma hayatını tamamladı.

28 yıllık memuriyetin ardından geçtiğimiz aylarda emeklilik kararı alan Alakoç, Çorum’da yaşamını sürdürüyor.

HAKİMİYET Ailesi olarak hizmetlerinden dolayı Ali Ağabey’e teşekkür ediyor, sağlık ve afiyet dolu bir emeklilik hayatı diliyoruz.