Ali Kayiş vefat etti

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CHP eski Merkez İlçe Başkanı merhum Ahmet Kayiş’ın ağabeyi Ali Kayiş (67) vefat etti.
Ülker-Elvan Kayiş çiftinin oğlu, Abdulkadir ve Ahmet Kayiş’ın ağabeyi, Ferhan Kayiş’ın eşi, Diş Hekimi Elvan Kayiş ile Avukat Manolya Duran’ın babası, tuhafiyeci esnafından Ali Kayiş geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.
Merhumun cenazesi bugün öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık’ta toprağa verilecek.
HAKİMİYET, Ali Kayiş’a Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler.