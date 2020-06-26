Ali Kuşcu Mescidi dualarla açıldı

FATİH BATTAR

Çorum Belediyesi tarafından Hitit Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları Kampüsü içerisinde inşa edilen Ali Kuşcu Mescidi dün düzenlenen törenle ibadete açıldı.

Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden esinlenilerek yapılan mescide Fatih Sultan Mehmed’in hocası Ali Kuşcu’nun ismi verildi. Yeni Fatih’lerin yetişmesi için açılan mescit, mimarisi ve dokusuyla dikkat çekiyor.

Açılışa Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Çorum İl Müftüsü Muharrem Biçer, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, İl Genel Meclis Başkanı Osman Günay, kurum müdürleri, STK temsilcileri, öğretim görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

Kur’an- Kerim tilavetiyle başlayan programın açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, 5 yıl önce hayalini kurdukları projeyi bugün Belediye Başkanı olarak gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

2015 yılında üniversitede öğretim görevlisi iken bu bölgede ibadethane eksikliği olduğunu fark ettiklerini ve o zaman bu bölgeye bir mescit yapılması için dönemin vali ve rektör ve milletvekilleriyle birlikte mescit inşaası için elbirliği yaptıklarını aktaran Aşgın; “Meslek Yüksekokulları bölgesinde ibadethane eksikliğinin ibadete açılacak olan Ali Kuşcu Mescidi ile tamamen giderilmiş olacak. Belediyemiz tarafından başlatılan mescit inşaatını hızlı bir şekilde tamamladık ve bugün açılışa hazır hale getirdik. Üniversite öğrencisi kardeşlerimiz ve bölge sakinlerimizin ihtiyacına cevap verebilecek 500 kişi kapasiteli estetik bir görünüme sahip, Çorum'umuza yakışır bir mescidimiz. Mescidimizi tamamlayıp ibadete açıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi

Açılışta bir konuşma yapan Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de kısa bir selamlama konuşması yaparak, İslam medeniyeti’nin cami merkezli bir medeniyet olduğunu, camilerin müminlerin evi olduğunu ve tarihten günümüze sosyal hayata şahitlik eden, İslam beldelerinin etrafında hayat bulduğu, mümin yüreklerin kendisinde buluştuğu kutlu yerler olduğunu belirterek, mescidin Çorum ve Çorum halkına kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkkür ettiler.

Program İl Müftüsü Muharrem Biçer’in açılış duası ile sona ererken, protokol Cuma Namazı’nı Ali Kuşcu Mescidi’nde kıldı.