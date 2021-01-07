Ali Özgür Ispanak ablasını kaybetti

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkan Yardımcısı Ali Özgür Ispanak’ın ablası Menevşe Ispanak (72) vefat etti.
Anadolu Hitit Dernekleri Çorum Federasyon Başkanı ve Ayça Ticaret sahibi Ali Özgür Ispanak’ın ablası Menevşe Ispanak, geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.
Merhumenin cenazesi Özel Elitpark Hastanesi’nden alınarak Hacı Bektaş Veli Vakfı’na götürüldü. Ardından Büyük Palabıyık Köyü’nde toprağa verildi.
HAKİMİYET, Menevşe Ispanak’a Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler.Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2021, 20:08