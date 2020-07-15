Ali Yıldız Genel Başkan Yardımcısı oldu

FATİH BATTAR

Memur Sen Çorum Şube Başkanı Ali Yıldız, Diyanet-Sen Olağanüstü Genel Kurul seçimlerinde Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.

Diyanet-Sen Olağanüstü Genel Kurul Seçimleri Green Park Otel Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Green Park Otel Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. 2 listenin yarıştığı seçimler sonucu Mehmet Ali Güldemir Diyanet-Sen Genel Başkanlığı’na seçildi.

Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın'ın katılımı ile gerçekleştirilen olağanüstü genel kongrede divan başkanlığını ise Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen gerçekleştirdi.

Diyanet-Sen Olağanüstü Genel Kurul seçimleri sonucu yeni Diyanet-Sen Genel Merkez yönetimi şu isimlerden oluştu:

“Genel Başkan: Mehmet Ali Güldemir

Genel Başkan Yardımcısı (Genel Sekreter):Hacibey Özkan

Genel Başkan Yardımcısı (Teşkilatlanmadan Sorumlu):Neslibey Özkan

Genel Başkan Yardımcısı (Mali İşlerden Sorumlu): Ali Yıldız

Genel Başkan Yardımcısı (Basın ve İletişimden Sorumlu):Cebrail Yakışır

Genel Başkan Yardımcısı (Hukuk ve Toplu Sözleşmeden Sorumlu):Mehmet Yaman

Genel Başkan Yardımcısı (Eğitim ve Sosyal İşlerden Sorumlu): Ali Güzeldal”

