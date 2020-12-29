Alın terini çaldılar

RECEP MEBET

Çorumlu genç berber, yıllarca çalışıp biriktirdiği parayla satın aldığı otomobilini hırsızlara kaptırdı.

Ulukavak Mahallesi Gülşehir Sitesi’nde ikamet eden Murat Akbaba (30), “Alın terim” dediği otomobilinin geçen hafta Pazartesi günü evinin önünden çalındığını söyledi.

Haber Merkezimizi arayarak konuyla ilgili bilgi veren Akbaba, 19 EV 874 plakalı 1982 model kırmızı renkli Renault 12 marka otomobilin çalınarak kayıplara karıştığını ifade etti.

Vakit kaybetmeden durumu Emniyet’e bildirdiğini anlatan Akbaba, aradan geçen sürede otomobilinden herhangi bir haber alamadığını kaydetti.

Pınarcık Köyü’nde hayvan beslediğini, arabası çalındığı için köye de gidemediğini belirten Akbaba, yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için yetkililerden destek beklediğini dile getirdi.

Akbaba, “Yaşadığım talihsiz olayda dahli bulunanların tespit edilerek yakalanmasını ve bir an önce otomobilime kavuşmayı istiyorum” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2020, 18:28