Alioğlu köyü sakinleri evlerine kavuşmak istiyor

Çorum’da 2017 yılında çıkan yangın Alioğlu köyünde 50 evi küle çevirirken, evleri teslim edilmeyen köylüler, “Tercihini ilçeden yana kullananlar evlerine kavuştu. Biz de acımızın dinmesini istiyoruz” diyerek yetkililere yardım çağrısında bulundu.

Milliyet’ten Eren Aka’ya bir mektup gönderen köylüler, evlerinin ne zaman teslim edileceğini bilmediklerini belirterek, yardım istedi.

Milliyet köşe yazarı Eren Aka da geçtiğimiz günlerde konuyu köşesinde gündeme getirdi.

Eren Aka, köşesinde şu ifadelere yer verdi;

“Okurlarımızdan Seçkin Şatır, “Yeni nesil ve özgün bir anlayışla hazırladığınız haberlerinizi bizlere ulaştırıyor ve sizlerin bu çabalarını da gerçekten sevgi ve ilgiyle takip ediyoruz. Bu sebeple sizden kanayan bir yaramız için bir konuda destek olmanızı rica ediyoruz. Bugüne kadar pek çok konuda yetkililerin dikkatini çekmeyi başaran haberlerinize defalarca şahitlik ettik. Umarız ki bu sorunumuz için de yetkililerin çözüm üretmesine dair emeğinizi kuşkusuz göreceğiz. 29 Nisan 2017 tarihinde, Çorum ili, Kargı ilçesinde, Alioğlu köyü sakinleri gece aniden çıkan yangınla yaklaşık 50 hanenin yok olduğu bir acıyı çok derin şekilde yaşadı. Köydeki evlerin neredeyse tamamı yanmıştı. Yanan evlerden biri de aileme ait. Valilik yaşanan bu acının ardından ilk günler hızlıca AFAD ve Kızılay’ı koordine ederek gerekli yardımları köy yerine ulaştırmıştı. Aradan geçen dört yılda evleri yanan hak sahiplerinin yaklaşık yarısı ev tercihini ilçeden yana kullanıp dilekçelerini AFAD’a teslim etti ve evleri yapıldı. Bugünlerde teslim alınmış olmalı. Ancak diğer yarısı ise dilekçelerini köy yerinde yapılmasından yana verip ve hatta borçlanma evraklarına Ziraat Bankasında imza dahi atmalarına rağmen maalesef köyde geçici olarak bırakılan AFAD konteynerlerinde bu zor zamanlarda yaşamlarını idame ettirmeye çalışıyor. Bazıları ise köyde konteynerde kalmak yerine çevre illere ya da yakınlarının yanına göç etmek zorunda kaldı. Köyden yana tercihte bulunanların ise ne gözlerinde yaş ne de ümitleri hiç bir zaman eksik olmadı. Atalarının yadigârı olan ve bir asırdan fazla gözleri gibi baktıkları evlerine, bahçelerine ve topraklarına geri gidemiyorlar. Evlerimiz ne zaman teslim edilecek, bilgi istiyoruz” dedi.

Çorum’un Kargı ilçesine bağlı Alioğlu köyünde 2017 yılında çıkan yangında 50 ev kül olmuştu. Evleri yanan köylülere Çorum Valiliği ve AFAD çalışma başlatmıştı.