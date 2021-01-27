Alis Mobilya açıldı

RECEP MEBET

Çorum Organize Sanayi Bölgesi (OSB)’nde üretim yapan 19 Mobilya Dekorasyon Sanayi, ‘Alis Mobilya’ markasıyla ilk mağazasını hizmete açtı.

Buharaevler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi Zekihan Apartmanı numara 72’de hizmete giren mağaza, yatak odası, genç odası, dolap, puf koltuk, sehpa ve akıllı masa modellerini Çorum halkının beğenisine sundu.

Hemşehrimiz Ali Ünlü’nün kurucusu olduğu 19 Mobilya’nın yarım asırlık tecrübesiyle sektörün öncülerinden olduğunu belirten Alis Mobilya yetkilisi Akif Pastutmaz, “Çorum’un yerli mobilya markası olarak mağazalaşma atağı başlattık” dedi.

İstanbul’da kurulan firmanın sahip olduğu tecrübe birikimini Çorum’a taşıdığını anlatan Akif Pastutmaz, 2014 yılından bu yana OSB’de üretimlerini sürdürdüklerini söyledi.

Türkiye’nin önde gelen mağazalarının mobilya ve dekorasyon ürünlerini imâl eden firmanın seri üretimin yanında siparişe özel üretimler de yaptığını vurgulayan Pastutmaz, “Sahip olduğumuz tecrübe sayesinde ünlü markalarla rekabet edebilir kalitede mobilya ürünleri imal ediyoruz” diye konuştu.

Çorum merkezli üretim yapmalarının avantajını doğrudan tüketiciye yansıttıklarını anlatan Pastutmaz, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Kalite ve müşteri memnuniyetine verdiğimiz önemle, Çorumlu hemşehrilerimizin gönlündeki marka olmayı hedefliyoruz. Her bütçeye hitap eden geniş ürün yelpazemiz ve fiyatlarımızla iddialıyız. Öte yandan üretim merkezimizin Çorum’da olması nedeniyle siparişlerimizi en kısa zamanda teslim edip, benzersiz garanti imkanları sunuyoruz. Çorum’dan doğan bu markaya sahip çıkıldığını görmek bizleri sevindiriyor. Bu nedenle yeni şube ve mağazalar için kolları sıvadık. Gelin kendi mobilya markamızı büyütüp bu şehre kazandıralım.”

Yeni evleneceklere ve mobilyalarını yenileyeceklere özel indirimler uyguladıklarını hatırlatan Pastutmaz, kredi kartlarına 12 aya varan taksit imkanı sağladıklarını kaydetti.

Pastutmaz, “Etikete değil kaliteye önem veren, alırken kazanmak isteyen herkesi Alis Mobilya Mağazamıza bekliyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.