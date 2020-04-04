HABER/YORUM EROL TAŞKAN

Korona virüsle, hem kişisel hem de toplumsal olarak mücadele etmemiz gerekiyor. Sokak temasını en aza indirdiğimiz gün, aklımıza bile getirmeye korktuğumuz sıkıntılı senaryolardan kurtulmuş olacağız. Allah rızası için EVDE KAL ÇORUM.

Binlerce insanın aldığı önlemler, bir kaç kendini bilmezin bozmasına izin vermeyelim, hele ki o kendini bilmez asla ama asla biz olmayalım.

Kimse bize gel hastam var, çare ol, bir şeyler yap demiyor ama bu memlekette seni benim hastam için evinden ocağından uzak canını ortaya seren sağlıkçılar var.

Şu anda hastanemizde virüs kapan sağlıkçılarımız mevcut. Daha düne kadar sağlıkçılarımız içinde virüs kapan yokken, şimdi sağlıkçılarımız da mücadele verdiği cephede kendisi tedavi görüyor.

Bir yangın ilk başladığında iki kova su ile söndürülebilir ancak geç kalındığında çatıyı saran ateş tonlarca suyla bile sönmez. Biz şimdi ateşin ilk anlarını yaşıyoruz.

Bu ateşi çok küçük fedakarlıklara katlanarak söndürebiliriz. Eğer herkes ama herkes üzerine düşeni yapmaz ise bu alev çatıyı sarar, o zaman iş işten çoktan geçer.

Biz elbette itikat sahibiyiz ve ölüme mutlak inanıyoruz. Bizim kaçındığımız konu ölümden kurtulmak değil, hasta olmamaktır. Hiç bir şeyin gözümüzde değeri yoksa, Allah rızası için, bizim için çırpınan sağlıkçılar hatırına biraz daha dikkatli olalım.

Şu anda canını ortaya koyan sağlıkçılarımız, her bir vaka için seferber. Gelen vakaya erken tanı koyup, yoğun bakıma yatmasına gerek olmaksızın fedakarca müdahale eden, hastayı sağlığına kavuşturup tedavi eden sağlıkçılarımız adeta zamanla yarışıyor, üstelik bu yarışını canı pahasına sürdürüyor.

Şurada canımı dişimize takıp bir hafta 10 gün sabırlı ve dikkatli olabilirsek, güzel günlerin bize doğru koşar adımlarla geldiğini hep birlikte göreceğiz inşallah.

Haydi Çorum. Allah rızası için seferber olup, alınan karalara harfiyyen riayet edelim. tek tek çevremizi arayıp, birbirimize kuralları hatırlatıp, uygulama konusunda tenbihlerde bulunalım. Ancak el birliği yaparsak atlatırız.

Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2020, 22:59