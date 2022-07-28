'Allah’ın rızası ve halkımızın duasına talibiz’

M.BURAK YALÇIN

Evde Bakım Hizmeti alan yaşlılarla bir araya gelen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, bu hizmetleri yaparken daha fazla oy almak için yapmadıklarını belirterek, “Biz tek birşey bekliyoruz Allah’ın rızası ve halkın duası. Onun dışında hiçbirşeye talip değiliz” dedi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, bugün Evde Bakım Hizmeti alan yaşlılarla Millet Bahçesi’nde bir araya geldi.

‘GOLF ARAÇLAR İLE YAŞLILARI GEZDİRECEĞİZ’

Programda konuşma yapan Başkan Aşgın, yürüyemeyen yaşlıları Millet Bahçesi’nde gezdirmek için golf araçları alacaklarını belirterek, “Bundan sonraki ilk çalışmamıza yetiştirmeye çalışacağız. Bu güzelliklerin oluşmasında sizlerin büyük emekleri var. Bu şehrin bu hale gelmesinde de emeği olan büyüklerimize bu anı beraber yaşamak istedik” diye konuştu.

‘DUANIN DIŞINDA HİÇBİR ŞEYE TALİP DEĞİLİZ’

Yaşlılara yapılan hizmeti daha fazla oy almak için yapmadıklarını dile getiren Aşgın, “Biz tek birşey bekliyoruz Allah’ın rızası ve halkın duası. Onun dışında hiçbir şeye talip değiliz. Hem Cumhurbaşkanımız hem biz dualarınızla yolumuza devam ediyoruz. 3 yıldır güzel işler yapmaya çalışıyoruz, daha güzellerini de yapacağız” ifadelerini kullandı.

‘BU HİZMETLERİ RABBİMİZİN BİR LÜTFU OLARAK GÖRÜYORUZ’

Kimin ne derdi varsa yetişmeye çalıştıklarını söyleyen Aşgın, “Evde bakım, evde temizlik hizmeti yapıyoruz. Kimin derdi, sıkıntısı var yetişmeye çalışıyoruz. Traş olamayan yaşlılarımıza berberleri gönderiyoruz. Daha fazlasını, güzellerini yapmaya hem imkanımız hem de irademiz var. Sizin yaklaşımlarınız bizi o kadar memnun ediyor ki demek ki doğru yoldayız diyoruz. Bu hizmetleri yük olarak değil, Rabbimizin bir lütfu olarak görüyoruz” şeklinde konuştu.

80 YAŞINDAKİ OSMAN AMCAYA DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Programda 80 yaşına giren Osman Ayvacı isimli vatandaşa da doğum günü sürprizi yapıldı. Osman amca hayatında ilk defa doğum gününün kutlandığını söyledi.

Aşgın, programda yaşlılara gül ve radyo hediye etti.

Etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getiren yaşlılarda Aşgın’a teşekkür ettiler.

Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2022, 12:59