Alman turist çifti makamında ağırladı

RECEP MEBET

Almanya’dan Türkiye’yi gezmeye gelen turist çift, gurbetçi hemşehrilerimizin tavsiyesi üzerine Çorum’u da ziyaret ettiler.

Çorum’un tarihi ve turistik mekanlarını gezen Anita-Heinrich Schmitt çifti, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın misafiri oldular.

Schmitt çiftini makamında ağırlayan Başkan Aşgın, Alman misafirlerine Saat Kulesi maketi ve Çorum leblebisi hediye etti.

Geçtiğimiz Cuma günü gerçekleşen ziyarette Alman çifte, uzun yıllar Almanya’da bulunan ve halen Adil Kayişoğlu Müessesesi’nde çalışan Hasan Kekeç tercümanlık etti.