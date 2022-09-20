Almanya’da ceza ve infaz kurumlarını inceleyecekler

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuyla birlikte Almanya’ya gitti.

Milletvekili Erol Kavuncu, Almanya programı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu uhdesinde faaliyet gösteren Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu olarak, Komisyon Başkanı ve Komisyon Üyesi Milletvekilleri ve TBMM’den konunun uzmanı arkadaşlarımızla birlikte 20 Eylül – 24 Eylül 2022 tarihleri arasında 5 gün sürecek resmi bir çalışma ziyareti kapsamında inceleme ve görüşmelerde bulunmak üzere Almanya’ya gidiyoruz”dedi.

Heyet olarak Almanya’ya gerçekleştirecekleri bu önemli resmi ziyaret kapsamında, Almanya’da ceza ve infaz kurumlarında incelemelerde bulunacaklarını ve muhataplarıyla resmi görüşmeler gerçekleştireceklerini belirten Erol Kavuncu, “Cezaevi ziyaretlerinde, özellikle herhangi bir sebeple suç işleyip cezaevine giren insanların yeniden topluma kazandırılması yöntemlerinin yerinde incelenmesi, ceza infaz personelinin aldığı eğitimlerin ve bu eğitimlerin infaz sistemine katkısının gözlemlenebilmesi amacıyla incelemeler yapacak, tespitlerde bulunacağız. Ayrıca bu konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşerek tecrübe paylaşımında bulunacağız.

Heyetimiz çalışma ziyaretimiz kapsamında Heidering Ceza İnfaz Kurumu’nu ziyaret edecek ve cezaevi yetkilileri ile tutuklu ve hükümlülerle görüşmeler gerçekleştirecektir. Federal Adalet Bakanlığı Devlet Sekreteriyle görüşülerek Almanya’da suçla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi alınacaktır. Federal Meclis İnsan Hakları ve İnsani Yardımlar Komisyonu ile bir araya gelerek suçla mücadele kapsamında yapılan ve yapılabilecek çalışmalar hakkında istişare ve değerlendirmelerde bulunulacaktır. Ayrıca; Berlin Eyaleti Adalet, Çeşitlilik ve Ayrımcılıkla Mücadele Senatörlüğü Devlet Sekreteri Dr. İbrahim Kanalan ile Almanya’da ve kıta Avrupa’sında son dönemde meydana gelen, endişe verici ırkçı ve İslam karşıtı nefret suçları bağlamında yapılabilecek çalışmalar ele alınacaktır.

Yetkililerle yapılan karşılıklı görüşmeler vasıtasıyla hem Alman ceza infaz sistemi hakkında bilgi edinmiş olacağız hem de Türk ceza infaz sistemi hakkında muhataplarımızla tecrübe paylaşımında bulunacağız. Yerinde gözlem ve temaslarımız kapsamında resmi kuruluşlar, akademi ve sivil toplum alanlarında konu ile ilgili çalışan araştırmacılarla işbirliği yaparak; ceza infaz süreçleri, suçla mücadele ve topluma yeniden kazandırma konularında karşılaştırmalı çalışmalar yapacak ve durum tespiti ile politika önerileri oluşturacağız. Ayrıca bu gerçekleştirecek ziyaret sonrası hazırlanacak olan raporumuz TBMM’de ve ilgili birimler nezdinde değerlendirilecektir”şeklinde belirtti. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2022, 15:00