Almanya’da staj yapacaklar

Pınar Sağlık Koleji öğrencileri Erasmus Projesi kapsamında dört ayrı grup olarak Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde kendi alanlarında staj eğitimi alacaklar.

Bu kapsamda ilk kafile Mayıs ayında Almanya’nın Witten şehrinde staj eğitimlerine başladı. Bu süreçte öğrenciler Almanya’daki sağlık sistemi hakkında bilgi sahibi olup, alanlarında kendilerini geliştirme imkânı bulacaklar.

Almanya’da yaşayan Doç. Dr. Tuncay Yeşilöz’e ait klinikte öğrenciler PCR testi konusunda da staj eğitimi alırken bu eğitim sonunda öğrenciler Türkiye de dâhil birçok Avrupa ülkesinde geçerli olmak üzere PCR Testi Yapabilir Sertifikası almaya hak kazandılar.

Erasmus projesiyle öğrenciler, yurt dışında kendi alanlarında uzun süreli iş yeri eğitimi yapmaları konusunda imkânlar bulacaklar ve kişisel gelişim, farkındalık, yabancı dili öğrenme konularında da kendilerine birçok katkı sağlamış olacaklar.

Okuldan yapılan açıklamada, “Pınar Teknoloji Tasarım ve Sağlık Koleji sadece eğitim döneminde değil iş hayatına atılma konusunda da öğrencilerinin yanında olmaya devam ediyor. Bu proje kapsamında Europass Belgesine de sahip olan öğrencilerimiz Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde çalışma imkanına da sahip olacaklardır”denildi. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2022, 18:48