Almanya’da staja başladılar

Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Almanya’da staj eğitimine başladı.

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Erasmus+ Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği faaliyeti kapsamında ‘Avrupa'da İnovatif Staj Eğitimi’ projesi 1. akış faaliyeti Almanya’da başladı.

Projeyle ilgili bilgi veren Okul Müdürü İbrahim Ayaz, “Projede 5 Metal Teknolojileri Alanı öğrencisi, 5 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme öğrencisi ve 2 refakatçi öğretmen Almanya’nın Heidelberg, Mannheim, Ludwigshafen, kentlerinde iki hafta staj eğitimi yapmaya başladılar. Bu staj ile öğrencilerimiz Almanya’da; iş sağlığı ve güvenliği kuralları öğrenme ve uygulama becerileri kazanacaklardır. TS EN ISO standartlarına göre oksi-asetilen kaynak yöntemi, TİG kaynak yöntemi, elektrik ark kaynak yöntemi ve MİG-MAG kaynak yöntemi ile kaynak yapma bilgi ve becerilerin kazandırılması sağlanacaktır. Öğrencilerimiz yabancı öğrenci ve eğitici personelle atölye ortamında uygulama yaparak, mesleğinin gerektirdiği teknik terimleri yabancı dile çevirip cümle içinde kullanma, dinleme, okuma, yazma, konuşma ve iletişim kurma becerileri kazanma faaliyetleri yapılacaktır. Böylece öğrencilerimiz iş piyasasının istediği donanımlı bireyler haline geleceklerdir.” dedi. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2020, 19:31