Almanya’da yaşayan Çorumludan ders niteliğinde sözler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 7 ülkeden 3 bin 358 öğrencinin Türkiye'ye getirilerek, Sakarya ve Samsun'daki yurtlarda karantinaya alınacaklarını söyledi. Öğrenciler sıra sıra çeşitli ülkelerden Türkiye'ye getirilmeye başlandı. Almanya Tegel Havalimanı'nda görev yapan ve Çorumlu olduğu öğrenilen Mehmet Akif Ersoy’un öğrencilere yaptığı konuşma izleyen vatandaşları duygulandırdı.

Almanya Tegel Havalimanı'nda görev yapan Çorumlu Mehmet Akif Ersoy’un öğrencilere yaptığı konuşma izleyen vatandaşları duygulandırdı.

Ersoy, Türkiye'nin çok büyük bir devlet olduğunu ve 10 kişi için bile uçak kaldıran bu devletin büyüklüğünün unutulmamasını, herkesin bunun kıymetini bilerek çok çalışması gerektiğini söyledi.

Ersoy; "Türkiye Cumhuriyeti devlet bu uçağı sizin için tahsis etti. Vatanımızı milletimizi çok sevelim. Çok faydalı insanlar olalım n'olur. Devletimizin yapmış olduğu bu yatırımları unutmayalım n'olursunuz gençler. Ben bunu konuşurken tüylerim diken diken oluyor. Vallahi bu devlet şu an 10 kişi için uçak kaldırıyor. N'olursunuz hepimiz bunun kıymetini bilelim. N'olursunuz gençler... Hepinizin Allah işini gücünü rast getirsin. Allah devletimize milletimize zeval vermesin. İşte Türkiye Cumhuriyeti bu kadar büyük bir devlet. Sizn gibi olan, sıkıntılarla gelmiş kimseyi devletimiz bırakmıyor. Biz de borucumuzu devletmize ödemeliyiz. Nasıl öderiz? Parayla değil. Çalışarak, devletimize faydalı olarak, en iyi üniversitelerde okuyarak... N'olursunuz gençler..." bu cümlelerle duygularını ifade etti ve gençlere ders niteliğinde tavsiyelerde bulundu.

Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2020, 19:03