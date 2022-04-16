Alp bebeğe bir destek de Eray Çayevi'nden

Eray Çayevi sahibi Mustafa Çetinöz, SMA hastası Alp bebeğin tedavisine destek olmak için Çarşamba günü bir kampanya düzenleyeceklerini söyledi.

Alp bebeğin durumuna çok üzüldüklerini ve yapılan kampanyaları gördükten sonra Eray Çayevi olarak bir destek de kendilerinin vereceğini belirten Çetinöz, Alp bebeğin bir an önce tedavi olarak sağlığına kavuşması için bir günlük gelirlerini bağışlayacaklarını ifade etti.

Çetinöz, Çarşamba günü iftar sonrası Fatih 5.Sokak'taki (Emek Lokantası karşı arası) Eray Çayevi'ne tüm duyarlı Çorum halkını davet ederek, kampanyaya destek istedi.