Alperen Argut Genç Avukatlar Meclisi'ne aday

M.BURAK YALÇIN

Avukat Alperen Argut, Genç Avukatlar Meclisi Başkanlığına aday oldu.

Edinilen bilgiye göre, Çorum Barosu Genç Avukatlar Meclisi Genel Kurulunun 23 Kasım 2019 Cumartesi günü yapılacağı öğrenildi.

Bekiroğlu Konağı’nda gerçekleşecek olan genel kurul 09.00’da başlayıp 17.00’a kadar devam edecek. Kurulda yaklaşık 210 genç avukat oy kullanacak.

Tek liste halinde gidileceği öğrenilen seçimde Genç Avukatlar Meclisi Başkan adayı Av. Alperen Argut’un yönetim kurulunda şu isimler yer aldı: “Av. Yağmur Karsak, Av. Erkan Kabakcı, Av. Tuğçe Gülüstan, Av. Kübra Kazancı.”