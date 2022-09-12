Alperen Ocağı’ndan esnafa siftah parası

M.BURAK YALÇIN

Çorum Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı tarafından esnafa bin adet siftah parası dağıtıldı.

Önceki gün yapılan etkinlikte ilgili gazetemizi ziyaret ederek bilgi veren Çorum Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkanı İnan Aktaş, “Atalarımız ‘siftahı hayır duası ile alınan para berekettir’ derler. Esnafımızın ticaretinin bereketli, rızkının bol olması temennisiyle hem atalar deyişine hürmeten günün ilk siftahını biz yapmak istedik hem de artan enflasyon nedeniyle böyle bir etkinlik yaparak esnafımızın yanında olmak istedik. Tüm esnaf ve sanatkârlarımıza hayırlı günler ve helal kazançlar diledik” ifadelerini kullandı.

İnan Aktaş, etkinlik kapsamında bin adet esnafa siftah parası dağıtacaklarını söyledi.