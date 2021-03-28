Alperen Ocakları lokma dağıttı

M.BURAK YALÇIN

Çorum Alperen Ocakları, BBP’nin kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu’nun şehadetinin 12. yıl dönümü nedeniyle lokma dağıttı.

Hürriyet Meydanı’nda düzenlenen programa BBP İl Başkanı Şakir Yıldırım, Merkez İlçe Başkanı Ali Arslan, Alperen Ocakları İl Başkanı Eyyüp Ay ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Muhsin Yazıcıoğlu’nun da resimlerinin sergilendiği programda vatandaşlara gün boyunca lokma dağıtıldı.

Etkinlikte ortak açıklama yapan BBP İl Başkanı Şakir Yıldırım ve Çorum Alperen Ocakları Başkanı Eyyüp Ay, 12 yıldır Muhsin Yazıcıoğlu'nun suikastine sebep olan kişilerle kanun önünde hesap vermeleri için mücadele ettiklerini belirterek, "12 yıldır geldiğimiz süreçte Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşlarının hukukunun sonuna kadar aydınlatılamadığını görmekteyiz" dedi.

Muhsin Yazıcıoğlu davasında verilen mahkeme kararlarının kendilerini tatmin etmediğini ifade eden Yıldırım ve Ay, "Dönem dönem gerek arama kurtarma faaliyetlerini akamete uğratan kişiler gerek bazı üst düzey yetkililer ve bazı üst düzey askerlerle ilgili verilen mahkeme kararları bizleri hiçbir dönem tatmin etmemiştir. Bu suikaste kimler müsebbipse onlara da kanun önünde hesap sormak düşer" ifadelerini kullandı.