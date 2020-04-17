Alperen Ocakları’ndan yardım seferberliği

RECEP MEBET

Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı, Ramazan Ayı öncesinde ihtiyaç sahiplerine yardım için seferberlik başlattı.

Çorum Alperen Ocakları Başkanı Eyyüp Ay, “Şehit Muhsin Yazıcıoğlu’nun yetimleri olarak, muhtaç vatandaşlarımıza yardım için kolları sıvadık” dedi.

“Mü’min mümin için, parçaları birbirini destekleyen bir bina gibidir” hadis-i şerifinden yola çıkarak ihtiyaç sahiplerine gıda ve ihtiyaç kolisi ulaştırdıklarını anlatan Eyyüp Ay, “Çorumlu Alperenler olarak, hayır sahiplerinin bağışlarını muhtaç ailelere ulaştırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.